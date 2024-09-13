Bersin (Gonder) Christine Katharina
Место рожденияDifferten
Дата рождения24.08.1952
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1952
Отец: Gonder Hermann
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bersin Manfred Oscar
Рождение ребёнка
27.10.1975
Отец ребёнка: Bersin Manfred Oscar
Рождение ребёнка
29.12.1976
Дочь: Bersin-Biehl Melanie
Отец ребёнка: Bersin Manfred Oscar
Рождение ребёнка
20.03.1985
Сын: Bersin Marcus
Отец ребёнка: Bersin Manfred Oscar