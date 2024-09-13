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Bersin (Gonder) Christine Katharina

Место рождения

Differten

Дата рождения

24.08.1952

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1952

Отец: Gonder Hermann

Мать: Gonder (Lorson) Katharina

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bersin Manfred Oscar

Рождение ребёнка
27.10.1975

Сын: Bersin Manfred Christian

Отец ребёнка: Bersin Manfred Oscar

Рождение ребёнка
29.12.1976

Дочь: Bersin-Biehl Melanie

Отец ребёнка: Bersin Manfred Oscar

Рождение ребёнка
20.03.1985

Сын: Bersin Marcus

Отец ребёнка: Bersin Manfred Oscar

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