Gonder Hermann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gonder Hermann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Gonder (Lorson) Katharina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Gonder (Lorson) Katharina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Gonder (Lorson) Katharina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Gonder (Lorson) Katharina

Рождение ребёнка
24.08.1952

Дочь: Bersin (Gonder) Christine Katharina

Мать ребёнка: Gonder (Lorson) Katharina

Смерть
Неизвестно

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