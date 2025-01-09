Разинькин Константин Герасимович Около 1852 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Разинькин Константин Герасимович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1852 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Разинькин Герасим Лукич04.03.1823 ст. г.р.
Мать
Разинькина Параскева МатвеевнаОколо 1825 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852 ст.

Отец: Разинькин Герасим Лукич

Мать: Разинькина Параскева Матвеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.