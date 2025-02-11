Ион Григорьев 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Ион Григорьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1799, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1847, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Григорий Кондратьев1757 г.р.
Мать
Матрёна Осипова1756 г.р.
Супруги
(Мария Иванова) Мария Харитонова / Мария Иванова1799 г.р.
Дети
Иван Ионов1828 г.р.
Пётр Ионов1831 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Григорий Кондратьев

Мать: Матрёна Осипова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мария Иванова) Мария Харитонова / Мария Иванова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Иван Ионов

Мать ребёнка: (Мария Иванова) Мария Харитонова / Мария Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Пётр Ионов

Мать ребёнка: (Мария Иванова) Мария Харитонова / Мария Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Татьяна Ионова

Мать ребёнка: (Мария Иванова) Мария Харитонова / Мария Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Сын: Иван Ионов

Мать ребёнка: (Мария Иванова) Мария Харитонова / Мария Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1847
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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