Ион Григорьев
мужской, родился 1799, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1847, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецГригорий Кондратьев1757 г.р.
МатьМатрёна Осипова1756 г.р.
Супруги
Дети
Иван Ионов1828 г.р.
Пётр Ионов1831 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Григорий Кондратьев
Мать: Матрёна Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иван Ионов
Мать ребёнка: (Мария Иванова) Мария Харитонова / Мария Иванова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пётр Ионов
Мать ребёнка: (Мария Иванова) Мария Харитонова / Мария Иванова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Татьяна Ионова
Мать ребёнка: (Мария Иванова) Мария Харитонова / Мария Иванова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иван Ионов
Мать ребёнка: (Мария Иванова) Мария Харитонова / Мария Иванова
Смерть
1847
Место жительства
1850