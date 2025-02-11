Пётр Ионов 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр Ионов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1831, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Ион Григорьев1799 г.р.
Мать
(Мария Иванова) Мария Харитонова / Мария Иванова1799 г.р.
Супруги
Пелагея Михайлова1830 г.р.
Дети
Пелагея Петрова1855 г.р.
Афанасий Петров1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Ион Григорьев

Мать: (Мария Иванова) Мария Харитонова / Мария Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Михайлова

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

121

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Афанасий Петров

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

102

Смерть
Неизвестно

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