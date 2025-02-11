Пётр Ионов
мужской, родился 1831, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецИон Григорьев1799 г.р.
Мать(Мария Иванова) Мария Харитонова / Мария Иванова1799 г.р.
Супруги
Пелагея Михайлова1830 г.р.
Дети
Пелагея Петрова1855 г.р.
Афанасий Петров1857 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Михайлова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Афанасий Петров
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно