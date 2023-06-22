Сваровская Мария Нефедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСваровская Мария Нефедовна

Сваровская Мария Нефедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сваровский Нефед

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прасолов Виктор Геннадьевич

Отец ребёнка: Прасолов Геннадий Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прасолов Анатолий Геннадьевич

Отец ребёнка: Прасолов Геннадий Прокопьевич

Рождение ребёнка
11.05.1957

Сын: Прасолов Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Прасолов Геннадий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.