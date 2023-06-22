Сваровская Мария Нефедовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сваровский Нефед
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прасолов Виктор Геннадьевич
Отец ребёнка: Прасолов Геннадий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прасолов Анатолий Геннадьевич
Отец ребёнка: Прасолов Геннадий Прокопьевич
Рождение ребёнка
11.05.1957
Сын: Прасолов Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Прасолов Геннадий Прокопьевич
Смерть
Неизвестно