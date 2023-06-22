Прасолов Геннадий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолов Геннадий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прасолов Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прасолов Виктор Геннадьевич

Мать ребёнка: Сваровская Мария Нефедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прасолов Анатолий Геннадьевич

Мать ребёнка: Сваровская Мария Нефедовна

Рождение ребёнка
11.05.1957

Сын: Прасолов Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Сваровская Мария Нефедовна

Смерть
Неизвестно

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