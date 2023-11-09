Цепляева Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦепляева Татьяна Васильевна

Цепляева Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
07.02.1904

Дочь: Орлова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Цепляев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумлина Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Цепляев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Николаевна

Отец ребёнка: Цепляев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Цепляев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Цепляев Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цепляев Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close