Цепляева Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1904
Дочь: Орлова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Цепляев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумлина Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Цепляев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Николаевна
Отец ребёнка: Цепляев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Цепляев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Цепляев Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно