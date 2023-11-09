Цепляев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепляев Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цепляев Николай

Мать: Цепляева ?

Рождение ребёнка
07.02.1904

Дочь: Орлова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Цепляева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумлина Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Цепляева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Николаевна

Мать ребёнка: Цепляева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Цепляева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Цепляева Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цепляева Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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