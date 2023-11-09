Цепляев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цепляев Николай
Мать: Цепляева ?
Рождение ребёнка
07.02.1904
Дочь: Орлова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Цепляева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумлина Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Цепляева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Николаевна
Мать ребёнка: Цепляева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Цепляева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Цепляева Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно