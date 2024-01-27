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Сысоев Susoev Сафон Иванович

Место рождения

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1851

Дата смерти

Около 1857

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)

Мать: Сысоева Устинья

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Около 1857
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
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