Сысоев Susoev Сафон Иванович
Место рожденияРоссия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1851
Дата смертиОколо 1857
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Около 1857
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.