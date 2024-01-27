Сысоева Устинья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843
Сын: Сысоев Susoev Василий Иванович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1851
Сын: Сысоев Susoev Сафон Иванович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Сысоев Susoev Ефан Иванович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1853
Сын: Сысоев Susoev Карп Иванович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Сысоев Susoev Михаил Иванович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно