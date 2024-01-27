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Сысоева Устинья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843

Сын: Сысоев Susoev Василий Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1851

Сын: Сысоев Susoev Сафон Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Сысоев Susoev Ефан Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1853

Сын: Сысоев Susoev Карп Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Сысоев Susoev Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)

Смерть
Неизвестно
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