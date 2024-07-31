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Адаев Тимофей Михайлов

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Оренбургский мещанин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адаева (Садчикова) Матрена Николаева

Бракосочетание
17.01.1879

Жена: Адаева (Садчикова) Матрена Николаева

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
В брак вступают Оренбургский мещанин и Илецкая мещанка. Поручители: по жениху Оренбургский мещанин Гаврил Макаров Макаров и Илецкий мещанин Иван Захаров Казаков; по невесте Орский мещанин Петр Иванов ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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