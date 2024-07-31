Адаев Тимофей Михайлов
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Оренбургский мещанин
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1879
В брак вступают Оренбургский мещанин и Илецкая мещанка. Поручители: по жениху Оренбургский мещанин Гаврил Макаров Макаров и Илецкий мещанин Иван Захаров Казаков; по невесте Орский мещанин Петр Иванов ... Показать все
Смерть
Неизвестно