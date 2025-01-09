Евсевичев Василий Трифонович 28.02.1827 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Евсевичев Василий Трифонович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 28.02.1827 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Евсевичев Трифон Макарович15.04.1792 ст. г.р.
Мать
Евсевичева Василиса ВасильевнаОколо 1809 г.р.
Супруги
Евсевичева (Малюкова) Ирина МаксимовнаОколо 1829 г.р.
Дети
Евсевичев Виктор ВасильевичОколо 1850 г.р.
Евсевичев Ананий ВасильевичОколо 1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1827 ст.

Отец: Евсевичев Трифон Макарович

Мать: Евсевичева Василиса Васильевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
01.03.1827 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
11.01.1848 ст.

Жена: Евсевичева (Малюкова) Ирина Максимовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Евсевичев Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Евсевичева (Малюкова) Ирина Максимовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Евсевичев Ананий Васильевич

Мать ребёнка: Евсевичева (Малюкова) Ирина Максимовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
20.08.1855 ст.

Сын: Евсевичев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Евсевичева (Малюкова) Ирина Максимовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
06.07.1857 ст.

Дочь: (Евсевичева) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Евсевичева (Малюкова) Ирина Максимовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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