Евсевичев Василий Трифонович
мужской, родился 28.02.1827 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецЕвсевичев Трифон Макарович15.04.1792 ст. г.р.
МатьЕвсевичева Василиса ВасильевнаОколо 1809 г.р.
Супруги
Евсевичева (Малюкова) Ирина МаксимовнаОколо 1829 г.р.
Дети
Евсевичев Виктор ВасильевичОколо 1850 г.р.
Евсевичев Ананий ВасильевичОколо 1853 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
28.02.1827 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
01.03.1827 ст.
Бракосочетание
11.01.1848 ст.
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Евсевичев Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Евсевичева (Малюкова) Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Евсевичев Ананий Васильевич
Мать ребёнка: Евсевичева (Малюкова) Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
20.08.1855 ст.
Сын: Евсевичев Иван Васильевич
Мать ребёнка: Евсевичева (Малюкова) Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
06.07.1857 ст.
Дочь: (Евсевичева) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Евсевичева (Малюкова) Ирина Максимовна
Смерть
После 1858