Назыргуль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Асхабжамал Зябирова
Отец ребёнка: Зябир Мухаметдаминов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Биби Зябирова
Отец ребёнка: Зябир Мухаметдаминов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Васфизямал Зябирова
Отец ребёнка: Зябир Мухаметдаминов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Назир Зябиров
Отец ребёнка: Зябир Мухаметдаминов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Шамсихажар Зябирова
Отец ребёнка: Зябир Мухаметдаминов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зябир Мухаметдаминов
Место жительства
Неизвестно