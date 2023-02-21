Назыргуль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назыргуль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Асхабжамал Зябирова

Отец ребёнка: Зябир Мухаметдаминов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Биби Зябирова

Отец ребёнка: Зябир Мухаметдаминов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Васфизямал Зябирова

Отец ребёнка: Зябир Мухаметдаминов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Назир Зябиров

Отец ребёнка: Зябир Мухаметдаминов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Шамсихажар Зябирова

Отец ребёнка: Зябир Мухаметдаминов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зябир Мухаметдаминов

Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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