Ягодина (Телелюева) Ненила Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягодина (Телелюева) Ненила Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Телелюев Фёдор Фролов

Мать: Телелюева Марья Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягодин Тимофей Васильев

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Ягодина) Прасковья Тимофеева

Отец ребёнка: Ягодин Тимофей Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Ягодин Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Ягодин Тимофей Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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