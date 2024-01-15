Ягодина (Телелюева) Ненила Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Телелюев Фёдор Фролов
Мать: Телелюева Марья Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Ягодина) Прасковья Тимофеева
Отец ребёнка: Ягодин Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Ягодин Тимофей Васильев
Смерть
Неизвестно