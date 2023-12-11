Майя Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майя Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Скотар Семен

Отец ребёнка: Скотар Клим Фёдоров

Малороссийская губ.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Скотар Никифор

Отец ребёнка: Скотар Клим Фёдоров

Рождение ребёнка
1789

Сын: Скотар Потап

Отец ребёнка: Скотар Клим Фёдоров

Рождение ребёнка
1790

Сын: Скотар Денис

Отец ребёнка: Скотар Клим Фёдоров

Смерть
Неизвестно

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