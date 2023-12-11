Майя Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Скотар Семен
Отец ребёнка: Скотар Клим Фёдоров
Малороссийская губ.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Скотар Никифор
Отец ребёнка: Скотар Клим Фёдоров
Рождение ребёнка
1789
Сын: Скотар Потап
Отец ребёнка: Скотар Клим Фёдоров
Рождение ребёнка
1790
Сын: Скотар Денис
Отец ребёнка: Скотар Клим Фёдоров
Смерть
Неизвестно