Скотар Клим Фёдоров
Место рожденияМалороссийская губ.
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Малороссийская губ.
Рождение ребёнка
1775
Сын: Скотар Семен
Мать ребёнка: Майя Родионовна
Малороссийская губ.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Скотар Никифор
Мать ребёнка: Майя Родионовна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Скотар Потап
Мать ребёнка: Майя Родионовна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Скотар Денис
Мать ребёнка: Майя Родионовна
Смерть
Неизвестно