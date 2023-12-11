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Скотар Клим Фёдоров

Место рождения

Малороссийская губ.

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Малороссийская губ.
Рождение ребёнка
1775

Сын: Скотар Семен

Мать ребёнка: Майя Родионовна

Малороссийская губ.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Скотар Никифор

Мать ребёнка: Майя Родионовна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Скотар Потап

Мать ребёнка: Майя Родионовна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Скотар Денис

Мать ребёнка: Майя Родионовна

Смерть
Неизвестно

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