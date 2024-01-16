Чулков Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чулков Егор Иванович
Работа или профессия
С 1778 по 1781
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Юрьевский уездный предводитель дворянства, Владимирской губернии Опубликовано в газете "Санкт-Петербургские ведомости", 1779 год, 03--15, стр. 2. В уездные предводители Юрьев-Польского Коллежский Ас... Показать все
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Чулков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спечева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чулкова Ольга Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чулков Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно