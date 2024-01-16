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Чулков Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чулков Егор Иванович

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1778 по 1781
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Юрьевский уездный предводитель дворянства, Владимирской губернии Опубликовано в газете "Санкт-Петербургские ведомости", 1779 год, 03--15, стр. 2. В уездные предводители Юрьев-Польского Коллежский Ас... Показать все
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Чулков Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спечева Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чулкова Ольга Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чулков Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чулков Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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