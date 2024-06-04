Перевозников Яков (Якунка) Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1608
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перевозников Лука
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевозников Сидор (Сидорко) Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевозников Иван Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1608