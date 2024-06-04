Перевозников Яков (Якунка) Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозников Яков (Якунка) Лукин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1608

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перевозников Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозников Сидор (Сидорко) Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозников Иван Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1608

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