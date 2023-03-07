Перевозников Лука
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1615
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1570
Сын: Перевозников Григорий Лукин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1580
Сын: Перевозников Иван (Ивашко) Лукин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевозников Яков (Якунка) Лукин
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1615