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Перевозников Лука

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1615

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1570

Сын: Перевозников Григорий Лукин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1580

Сын: Перевозников Иван (Ивашко) Лукин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозников Яков (Якунка) Лукин

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1615
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