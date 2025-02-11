Данчева Агафья Пахомовна 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Данчева Агафья Пахомовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1827

умерла Неизвестно

Дети
Данчев Иван МоисеевичОколо 1851 г.р.
Данчев Фотий Моисеевич12.08.1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Данчев Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Данчев Моисей Самойлов

Рождение ребёнка
12.08.1855

Сын: Данчев Фотий Моисеевич

Отец ребёнка: Данчев Моисей Самойлов

Рождение ребёнка
23.06.1860

Дочь: (Данчева) Агрипина Моисеевна

Отец ребёнка: Данчев Моисей Самойлов

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Данчев Иван Моисеев

Отец ребёнка: Данчев Моисей Самойлов

Смерть
Неизвестно

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