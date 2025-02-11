Данчева Агафья Пахомовна
женский, родилась 1827
умерла Неизвестно
Дети
Данчев Иван МоисеевичОколо 1851 г.р.
Данчев Фотий Моисеевич12.08.1855 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Данчев Моисей Самойлов
Рождение ребёнка
12.08.1855
Отец ребёнка: Данчев Моисей Самойлов
Рождение ребёнка
23.06.1860
Дочь: (Данчева) Агрипина Моисеевна
Отец ребёнка: Данчев Моисей Самойлов
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Данчев Иван Моисеев
Отец ребёнка: Данчев Моисей Самойлов
Смерть
Неизвестно