Данчев Моисей Самойлов 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Данчев Моисей Самойлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
В Щучинске Данчев Самойл Иванов1808 г.р.
Мать
Данчева Мария Васильева ум по дороге в Щучинск1808 г.р.
Дети
Данчев Иван МоисеевичОколо 1851 г.р.
Данчев Фотий Моисеевич12.08.1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: В Щучинске Данчев Самойл Иванов

Мать: Данчева Мария Васильева ум по дороге в Щучинск

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Место жительства
1851
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Данчев Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Данчева Агафья Пахомовна

Рождение ребёнка
12.08.1855

Сын: Данчев Фотий Моисеевич

Мать ребёнка: Данчева Агафья Пахомовна

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Рождение ребёнка
23.06.1860

Дочь: (Данчева) Агрипина Моисеевна

Мать ребёнка: Данчева Агафья Пахомовна

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Данчев Иван Моисеев

Мать ребёнка: Данчева Агафья Пахомовна

Смерть
Неизвестно

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