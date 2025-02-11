Данчев Моисей Самойлов
мужской, родился 1827, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецВ Щучинске Данчев Самойл Иванов1808 г.р.
МатьДанчева Мария Васильева ум по дороге в Щучинск1808 г.р.
Дети
Данчев Иван МоисеевичОколо 1851 г.р.
Данчев Фотий Моисеевич12.08.1855 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Данчева Агафья Пахомовна
Рождение ребёнка
12.08.1855
Мать ребёнка: Данчева Агафья Пахомовна
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
23.06.1860
Дочь: (Данчева) Агрипина Моисеевна
Мать ребёнка: Данчева Агафья Пахомовна
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Данчев Иван Моисеев
Мать ребёнка: Данчева Агафья Пахомовна
Смерть
Неизвестно