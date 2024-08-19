Шачнева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шачнева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1799

Муж: Шачнев Евстратий Ильич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шачнев Григорий Евстратович

Отец ребёнка: Шачнев Евстратий Ильич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.07.1812 ст.

Дочь: Шачнева Марина Евстратова

Отец ребёнка: Шачнев Евстратий Ильич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Квасникова (Шачнева) Мария Евстратовна

Отец ребёнка: Шачнев Евстратий Ильич

Смерть
1848
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

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