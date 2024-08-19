Шачнева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1799
Рождение ребёнка
1807
Сын: Шачнев Григорий Евстратович
Отец ребёнка: Шачнев Евстратий Ильич
Рождение ребёнка
17.07.1812 ст.
Дочь: Шачнева Марина Евстратова
Отец ребёнка: Шачнев Евстратий Ильич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Квасникова (Шачнева) Мария Евстратовна
Отец ребёнка: Шачнев Евстратий Ильич
Смерть
1848