Квасникова (Шачнева) Мария Евстратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасникова (Шачнева) Мария Евстратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1856

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Шачнев Евстратий Ильич

Мать: Шачнева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Квасников Филипп Егорович

Отец ребёнка: Квасников Егор Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1841

Муж: Квасников Егор Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Квасникова Акилина Егоровна

Отец ребёнка: Квасников Егор Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Квасникова Меланья Егоровна

Отец ребёнка: Квасников Егор Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Квасников Пётр Егорович

Отец ребёнка: Квасников Егор Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Квасников Роман Егорович

Отец ребёнка: Квасников Егор Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Квасникова Феона Егоровна

Отец ребёнка: Квасников Егор Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Феона и Синклитикия- близнецы
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Квасникова Синклитикия Егоровна

Отец ребёнка: Квасников Егор Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Квасников Иван Егорович

Отец ребёнка: Квасников Егор Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1856
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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