Квасникова (Шачнева) Мария Евстратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Шачнев Евстратий Ильич
Мать: Шачнева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Квасников Филипп Егорович
Отец ребёнка: Квасников Егор Петрович
Бракосочетание
1841
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Квасникова Акилина Егоровна
Отец ребёнка: Квасников Егор Петрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Квасникова Меланья Егоровна
Отец ребёнка: Квасников Егор Петрович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Квасников Егор Петрович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Квасников Егор Петрович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Квасникова Феона Егоровна
Отец ребёнка: Квасников Егор Петрович
Феона и Синклитикия- близнецы
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Квасникова Синклитикия Егоровна
Отец ребёнка: Квасников Егор Петрович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Квасников Егор Петрович
Смерть
1856