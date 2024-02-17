Евдокия Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Игнатовна

Место рождения

Лыковка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

1805

Дата смерти

16.11.1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Лыковка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
04.11.1821

Муж: Фома Федорович

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ирина Фоминична

Отец ребёнка: Фома Федорович

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Дарья Фоминична

Отец ребёнка: Фома Федорович

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Татьяна Фоминична

Отец ребёнка: Фома Федорович

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
двойня
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Татьяна Фоминична

Отец ребёнка: Фома Федорович

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
двойня
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Неонила Фоминична

Отец ребёнка: Фома Федорович

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1837

Сын: Дмитрий Фомич

Отец ребёнка: Фома Федорович

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.03.1839

Дочь: Дарья Фоминична

Отец ребёнка: Фома Федорович

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.03.1839

Сын: Хрисанф Фомич

Отец ребёнка: Фома Федорович

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1845

Сын: Фомин Кирилл Фомич

Отец ребёнка: Фома Федорович

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пелагея Фоминична

Отец ребёнка: Фома Федорович

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
16.11.1852
Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

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