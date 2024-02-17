Евдокия Игнатовна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти16.11.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1821
Муж: Фома Федорович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ирина Фоминична
Отец ребёнка: Фома Федорович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Дарья Фоминична
Отец ребёнка: Фома Федорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Татьяна Фоминична
Отец ребёнка: Фома Федорович
двойня
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Татьяна Фоминична
Отец ребёнка: Фома Федорович
двойня
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Неонила Фоминична
Отец ребёнка: Фома Федорович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Дмитрий Фомич
Отец ребёнка: Фома Федорович
Рождение ребёнка
04.03.1839
Дочь: Дарья Фоминична
Отец ребёнка: Фома Федорович
Рождение ребёнка
04.03.1839
Сын: Хрисанф Фомич
Отец ребёнка: Фома Федорович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Фомин Кирилл Фомич
Отец ребёнка: Фома Федорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пелагея Фоминична
Отец ребёнка: Фома Федорович
Смерть
16.11.1852