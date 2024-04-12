Хрисанф Фомич
Место рождения
Дата рождения04.03.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1839
Отец: Фома Федорович
Мать: Евдокия Игнатовна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Елизавета Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Наталья Хрисанфовна
Мать ребёнка: Елизавета Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно