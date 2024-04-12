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Хрисанф Фомич

Место рождения

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.03.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1839

Отец: Фома Федорович

Мать: Евдокия Игнатовна

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1888

Сын: Фомин Прохор Хрисанфович

Мать ребёнка: Елизавета Лаврентьевна

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Наталья Хрисанфовна

Мать ребёнка: Елизавета Лаврентьевна

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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