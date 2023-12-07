Чечулин Захар
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти05.12.1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Чечулин Назар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чечулина) Мариамна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Чечулин Федор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Чечулин Прохор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1827
Сын: Чечулин Исаак
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.12.1870