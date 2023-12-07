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Чечулин Захар

Место рождения

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1789

Дата смерти

05.12.1870

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Чечулин Назар

Мать: не указана

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чечулина) Мариамна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Чечулин Федор

Мать ребёнка: не указана

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Чечулин Прохор

Мать ребёнка: не указана

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1827

Сын: Чечулин Исаак

Мать ребёнка: не указана

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
05.12.1870
Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния

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