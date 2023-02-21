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Емельян Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: Иван Федотов

Мать: Агрофена-Агриппина Ульянова

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Любовь Емельяновна

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Авдотья Емельяновна

Мать ребёнка: Пелагея

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Степанида Емельяновна

Мать ребёнка: Пелагея

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Марья Емельяновна

Мать ребёнка: Пелагея

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Федора Емельяновна

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Прасковья Емельяновна

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Авдотья Емельяновна

Мать ребёнка: Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Смерть
1848 ст.
Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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