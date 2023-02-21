Емельян Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 ст.
Дата смерти1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: Иван Федотов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Любовь Емельяновна
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Авдотья Емельяновна
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Степанида Емельяновна
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Марья Емельяновна
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Федора Емельяновна
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Прасковья Емельяновна
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Авдотья Емельяновна
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Смерть
1848 ст.