Любовь Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Емельян Иванович

Мать: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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