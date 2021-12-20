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Волков Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Волков Александр Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Анна Александровна

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Волков Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: Волкова Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1853 ст.

Сын: Волков Павел Юрьевич

Мать ребёнка: Волкова Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Волков Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Волкова Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Волкова Любовь Юрьевна

Мать ребёнка: Волкова Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1862

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