Волков Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти1862
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Волков Александр Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Сын: Волков Юрий Юрьевич
Мать ребёнка: Волкова Анна Александровна
Рождение ребёнка
01.06.1853 ст.
Сын: Волков Павел Юрьевич
Мать ребёнка: Волкова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Волкова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Волкова Любовь Юрьевна
Мать ребёнка: Волкова Анна Александровна
Смерть
1862