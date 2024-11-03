Анастасия Симоновна (Семеновна) Около 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анастасия Симоновна (Семеновна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Симон (Семен)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Долотова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Яковлевич

Подчерково, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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