Анастасия Симоновна (Семеновна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Симон (Семен)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Долотова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Яковлевич
Подчерково, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно