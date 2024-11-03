Долотова Анна Филипповна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Долотов Степан Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Сын: Долотов Василий Степанович
Отец ребёнка: Долотов Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.08.1887 ст.
Сын: Долотов Андриан (Андрей) Степанович
Отец ребёнка: Долотов Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Долотов Герасим Степанович
Отец ребёнка: Долотов Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.02.1896 ст.
Отец ребёнка: Долотов Степан Афанасьевич
Смерть
Неизвестно