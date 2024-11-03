Долотова Анна Филипповна 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долотова Анна Филипповна

Место рождения

Подчерково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Филипп Яковлевич

Мать: Анастасия Симоновна (Семеновна)

Подчерково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долотов Петр Степанович

Отец ребёнка: Долотов Степан Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долотов Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Долотов Василий Степанович

Отец ребёнка: Долотов Степан Афанасьевич

Подчерково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
08.08.1887 ст.

Сын: Долотов Андриан (Андрей) Степанович

Отец ребёнка: Долотов Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Долотов Герасим Степанович

Отец ребёнка: Долотов Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.02.1896 ст.

Сын: Долотов Семен Степанович

Отец ребёнка: Долотов Степан Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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