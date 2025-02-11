Ермолай Леонтьев 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Ермолай Леонтьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1811, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анастасия Львова1793 г.р.
Отец
Леонтий Иванов1794 г.р.
Супруги
Наталья Борисова1809 г.р.
Дети
Юртаев Иван Ермолаев1829 г.р.
Юртаев Филипп Ермолаев1831 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Леонтий Иванов

Мать: Анастасия Львова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Борисова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Юртаев Иван Ермолаев

Мать ребёнка: Наталья Борисова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Юртаев Филипп Ермолаев

Мать ребёнка: Наталья Борисова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Василий Ермолаев

Мать ребёнка: Наталья Борисова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

20

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Смерть
Неизвестно

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