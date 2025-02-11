Ермолай Леонтьев
мужской, родился 1811, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнастасия Львова1793 г.р.
ОтецЛеонтий Иванов1794 г.р.
Супруги
Наталья Борисова1809 г.р.
Дети
Юртаев Иван Ермолаев1829 г.р.
Юртаев Филипп Ермолаев1831 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Леонтий Иванов
Мать: Анастасия Львова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Борисова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Юртаев Иван Ермолаев
Мать ребёнка: Наталья Борисова
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Наталья Борисова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Василий Ермолаев
Мать ребёнка: Наталья Борисова
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно