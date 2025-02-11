Юртаев Иван Ермолаев
мужской, родился 1829, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЕрмолай Леонтьев1811 г.р.
МатьНаталья Борисова1809 г.р.
Супруги
Юртаева Ульяна Васильева1830 г.р.
Дети
(Юртаева) Анастасия Иванова1848 г.р.
Константин Иванов1851 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Ермолай Леонтьев
Мать: Наталья Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юртаева Ульяна Васильева
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Юртаева) Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Юртаева Ульяна Васильева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1851
Сын: Константин Иванов
Мать ребёнка: Юртаева Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Юртаева Ульяна Васильева
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
26.02.1871
Дочь: (Юртаева) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Юртаева Ульяна Васильева
Смерть
Неизвестно