Юртаев Иван Ермолаев 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Юртаев Иван Ермолаев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1829, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Ермолай Леонтьев1811 г.р.
Мать
Наталья Борисова1809 г.р.
Супруги
Юртаева Ульяна Васильева1830 г.р.
Дети
(Юртаева) Анастасия Иванова1848 г.р.
Константин Иванов1851 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ермолай Леонтьев

Мать: Наталья Борисова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юртаева Ульяна Васильева

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Юртаева) Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Юртаева Ульяна Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

20

Рождение ребёнка
1851

Сын: Константин Иванов

Мать ребёнка: Юртаева Ульяна Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Юртаева Ульяна Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Рождение ребёнка
26.02.1871

Дочь: (Юртаева) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Юртаева Ульяна Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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