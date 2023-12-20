Пономарева (Пономарева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Пономарева) Ирина

Место рождения

Воронцовка, Краснотурьинск, Свердловская область

Дата рождения

16.01.1972

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1948 г.р.

Муж

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1972

Отец: Пономарев Дмитрий

Мать: Пономарева (Маева) Валентина

Воронцовка, Краснотурьинск, Свердловская область
Развод
Неизвестно

Муж: Пономарев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Андрей

Рождение ребёнка
03.01.1996

Дочь: Жегалина (Пономарева) Анна

Отец ребёнка: Пономарев Андрей

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.08.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область

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