Пономарева (Пономарева) Ирина
Место рождения
Дата рождения16.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1972
Отец: Пономарев Дмитрий
Развод
Неизвестно
Муж: Пономарев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономарев Андрей
Рождение ребёнка
03.01.1996
Дочь: Жегалина (Пономарева) Анна
Отец ребёнка: Пономарев Андрей
Рождение ребёнка
14.08.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан