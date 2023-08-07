Сомова (Литарева) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Гурьева Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Гурьев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.03.1906
Дочь: Быланина Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Сомов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Сомов Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939