Сомова (Литарева) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомова (Литарева) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Литарев Николай Николаевич

Мать: Литарева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Гурьева Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Гурьев Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.03.1906

Дочь: Быланина Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Сомов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сомов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Сомов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сомов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Алексей Дмитриевич

Смерть
1939
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