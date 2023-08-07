Сомов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти12.06.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1906
Дочь: Быланина Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Сомова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Сомова Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сомова Ольга Николаевна
Смерть
12.06.1913
Похоронен: Усскновенское кладбище, Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine (Украина)