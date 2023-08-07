Сомов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСомов Николай Николаевич

Сомов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

12.06.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1906

Дочь: Быланина Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Сомова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сомов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Сомова Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сомова Ольга Николаевна

Смерть
12.06.1913
Похоронен: Усскновенское кладбище, Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine (Украина)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close