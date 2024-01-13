Безручко (Жуковец) Евгения Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безручко (Жуковец) Евгения Даниловна

Место рождения

д. Солон, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Солон, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Бракосочетание
28.01.1879

Муж: Безручко Ефим Денисович

д. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1888

Дочь: Рябцева Василиса Ефимовна

Отец ребёнка: Безручко Ефим Денисович

д. Солон, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
Неизвестно
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