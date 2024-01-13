Безручко (Жуковец) Евгения Даниловна
Место рожденияд. Солон, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1862
д. Солон, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Бракосочетание
28.01.1879
д. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1888
Дочь: Рябцева Василиса Ефимовна
Отец ребёнка: Безручко Ефим Денисович
д. Солон, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
Неизвестно