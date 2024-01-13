Рябцева (Безручко) Василиса Ефимовна
Место рожденияд. Солон, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Дата рождения16.01.1888
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1888
д. Солон, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1908
Отец ребёнка: Рябцев Степан Филиппович
д. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1913
Дочь: Софья Степановна
Отец ребёнка: Рябцев Степан Филиппович
д. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
1913
Сын: Рябцев Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Рябцев Степан Филиппович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Рябцев Степан Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рябцев Степан Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рябцев Степан Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Степановна
Отец ребёнка: Рябцев Степан Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябцев Александр Степанович
Отец ребёнка: Рябцев Степан Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Рябцев Степан Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960
Похороны
Неизвестно
д. Новосёлки, Стародорожский район, Минская область, Беларусь