Рябцева (Безручко) Василиса Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябцева (Безручко) Василиса Ефимовна

Место рождения

д. Солон, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния

Дата рождения

16.01.1888

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1888

Отец: Безручко Ефим Денисович

Мать: Безручко Евгения Даниловна

д. Солон, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1908

Сын: Рябцев Никита Степанович

Отец ребёнка: Рябцев Степан Филиппович

д. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1913

Дочь: Софья Степановна

Отец ребёнка: Рябцев Степан Филиппович

д. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Рябцев Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Рябцев Степан Филиппович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Рябцев Степан Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябцев Кирилл Степанович

Отец ребёнка: Рябцев Степан Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябцев Митя Степанович

Отец ребёнка: Рябцев Степан Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Рябцев Степан Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябцев Александр Степанович

Отец ребёнка: Рябцев Степан Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Рябцев Степан Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябцев Степан Филиппович

Смерть
1960
Похороны
Неизвестно
д. Новосёлки, Стародорожский район, Минская область, Беларусь
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