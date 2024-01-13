Безручко Ефим Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безручко Ефим Денисович

Место рождения

д. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния

Дата рождения

1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1879

Жена: Безручко Евгения Даниловна

д. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1888

Дочь: Рябцева Василиса Ефимовна

Мать ребёнка: Безручко Евгения Даниловна

д. Солон, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
Неизвестно
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