Безручко Ефим Денисович
Место рожденияд. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Дата рождения1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1879
д. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1888
Дочь: Рябцева Василиса Ефимовна
Мать ребёнка: Безручко Евгения Даниловна
д. Солон, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение
1956
д. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
Неизвестно