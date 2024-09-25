Шаповалова Прасковья Васильевна Около 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаповалова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Шаповалов Василий Семенович

Отец ребёнка: Шаповалов Семен Никифорович

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Шаповалов Афанасий Семенович

Отец ребёнка: Шаповалов Семен Никифорович

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно

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