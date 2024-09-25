Шаповалова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Шаповалов Василий Семенович
Отец ребёнка: Шаповалов Семен Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Шаповалов Афанасий Семенович
Отец ребёнка: Шаповалов Семен Никифорович
Смерть
Неизвестно