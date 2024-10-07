Фефилова Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Минина (Фефилова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Фефилов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
10.01.1868 ст.
Отец ребёнка: Фефилов Яков Алексеевич
Смерть
Неизвестно