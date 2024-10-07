Фефилова Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефилова Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фефилов Яков Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Минина (Фефилова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Фефилов Яков Алексеевич

Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.01.1868 ст.

Сын: Фефилов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Фефилов Яков Алексеевич

Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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