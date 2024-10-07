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Минина (Фефилова) Анна Яковлевна

Место рождения

Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Между 1902 и 1915

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Фефилов Яков Алексеевич

Мать: Фефилова Евдокия Фёдоровна

Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1883

Муж: Минин Филипп Егорович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Минин Фёдор Филиппович

Отец ребёнка: Минин Филипп Егорович

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Минин Герасим Филиппович

Отец ребёнка: Минин Филипп Егорович

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Минин Яков Филиппович

Отец ребёнка: Минин Филипп Егорович

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Минина) Павла Филипповна

Отец ребёнка: Минин Филипп Егорович

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1902 и 1915
Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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