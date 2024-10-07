Минина (Фефилова) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиМежду 1902 и 1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1883
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Минин Филипп Егорович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Минин Филипп Егорович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Минин Филипп Егорович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Минина) Павла Филипповна
Отец ребёнка: Минин Филипп Егорович
Смерть
Между 1902 и 1915