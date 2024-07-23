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Пудовкина Анна Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

15.08.1890 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Пудовкин Савелий Степанович

Мать: не указана

дата вычислена
Смерть
15.08.1890 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от поноса https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-Z6KZ?i=129&wc=QGL5-Q1F%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588884808&cc=1931806

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