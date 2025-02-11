Томкин Павел Васильевич
мужской, родился 1876, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецТомкин Василий Андреевич / Василий Антонов1852 г.р.
Супруги
Томкина (Тюрина) Анна Николаева23.07.1871 г.р.
Дети
Томкин Иван Уч Пмв Павлович25.03.1895 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Томкин Василий Андреевич / Василий Антонов
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1894
Рождение ребёнка
25.03.1895
Сын: Томкин Иван Уч Пмв Павлович
Мать ребёнка: Томкина (Тюрина) Анна Николаева
Смерть
Неизвестно