Томкин Павел Васильевич 1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Томкин Павел Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1876, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Томкин Василий Андреевич / Василий Антонов1852 г.р.
Супруги
Томкина (Тюрина) Анна Николаева23.07.1871 г.р.
Дети
Томкин Иван Уч Пмв Павлович25.03.1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Томкин Василий Андреевич / Василий Антонов

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
28.01.1894

Жена: Томкина (Тюрина) Анна Николаева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.03.1895

Сын: Томкин Иван Уч Пмв Павлович

Мать ребёнка: Томкина (Тюрина) Анна Николаева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.