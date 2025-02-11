Томкин Василий Андреевич / Василий Антонов 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Томкин Василий Андреевич / Василий Антонов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1852, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Томкин Антон Рекрут В 1849 Г. Кондратьевич1830 г.р.
Супруги
Томкина (Лешина) Ефимия Трофимова1848 г.р.
Дети
Томкин Василий Васильев23.01.1872 г.р.
Томкин Иван Васильев20.06.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Томкин Антон Рекрут В 1849 Г. Кондратьевич

Мать: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Незаконнорожденный

Бракосочетание
11.01.1871

Жена: Томкина (Лешина) Ефимия Трофимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.01.1872

Сын: Томкин Василий Васильев

Мать ребёнка: Томкина (Лешина) Ефимия Трофимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.06.1874

Сын: Томкин Иван Васильев

Мать ребёнка: Томкина (Лешина) Ефимия Трофимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.06.1874

Сын: Томкин Сергей Васильев

Мать ребёнка: Томкина (Лешина) Ефимия Трофимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1876

Сын: Томкин Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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