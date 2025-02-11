Томкин Василий Андреевич / Василий Антонов
мужской, родился 1852, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецТомкин Антон Рекрут В 1849 Г. Кондратьевич1830 г.р.
Супруги
Томкина (Лешина) Ефимия Трофимова1848 г.р.
Дети
Томкин Василий Васильев23.01.1872 г.р.
Томкин Иван Васильев20.06.1874 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Томкин Антон Рекрут В 1849 Г. Кондратьевич
Мать: ?
Бракосочетание
11.01.1871
Рождение ребёнка
23.01.1872
Мать ребёнка: Томкина (Лешина) Ефимия Трофимова
Рождение ребёнка
20.06.1874
Сын: Томкин Иван Васильев
Мать ребёнка: Томкина (Лешина) Ефимия Трофимова
Рождение ребёнка
20.06.1874
Мать ребёнка: Томкина (Лешина) Ефимия Трофимова
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Незаконнорожденный