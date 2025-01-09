Евсевичева Прасковья Харлановна
женский, родилась Около 1810
умерла После 1858
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Евсевичев Яков Селиверстович
Отец ребёнка: Евсевичев Селиверст Федорович
Дочь: Евсевичева (Евсевичева) Федосья Селиверстовна
Отец ребёнка: Евсевичев Селиверст Федорович
Дочь: Степанищева (Евсевичева) Ольга Селиверстовна
Отец ребёнка: Евсевичев Селиверст Федорович
Сын: Евсевичев Георгий Селиверстович
Отец ребёнка: Евсевичев Селиверст Федорович
Сын: Евсевичев Дмитрий Селиверстович
Отец ребёнка: Евсевичев Селиверст Федорович
Сын: Евсевичев Алексей Селиверстович
Отец ребёнка: Евсевичев Селиверст Федорович
Дочь: Разинькина (Евсевичева) Авдотья Селиверстовна
Отец ребёнка: Евсевичев Селиверст Федорович
Дочь: Евсевичева (Евсевичева) Пелагея Селиверстовна
Отец ребёнка: Евсевичев Селиверст Федорович
Дочь: Евсевичева (Евсевичева) Мелания Селиверстовна
Отец ребёнка: Евсевичев Селиверст Федорович