Евсевичева Прасковья Харлановна Около 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Евсевичева Прасковья Харлановна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1810

умерла После 1858

Супруги
Евсевичев Селиверст ФедоровичОколо 1806 г.р.
Дети
Евсевичев Яков Селиверстович30.04.1827 ст. г.р.
Евсевичева (Евсевичева) Федосья Селиверстовна22.05.1829 ст. г.р.
Показать еще 7
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
16.10.1821 ст.

Муж: Евсевичев Селиверст Федорович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
30.04.1827 ст.

Сын: Евсевичев Яков Селиверстович

Отец ребёнка: Евсевичев Селиверст Федорович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
22.05.1829 ст.

Дочь: Евсевичева (Евсевичева) Федосья Селиверстовна

Отец ребёнка: Евсевичев Селиверст Федорович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
04.07.1831 ст.

Дочь: Степанищева (Евсевичева) Ольга Селиверстовна

Отец ребёнка: Евсевичев Селиверст Федорович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
04.04.1833 ст.

Сын: Евсевичев Георгий Селиверстович

Отец ребёнка: Евсевичев Селиверст Федорович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
21.10.1834 ст.

Сын: Евсевичев Дмитрий Селиверстович

Отец ребёнка: Евсевичев Селиверст Федорович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
15.03.1836 ст.

Сын: Евсевичев Алексей Селиверстович

Отец ребёнка: Евсевичев Селиверст Федорович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Дочь: Разинькина (Евсевичева) Авдотья Селиверстовна

Отец ребёнка: Евсевичев Селиверст Федорович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
09.10.1843 ст.

Дочь: Евсевичева (Евсевичева) Пелагея Селиверстовна

Отец ребёнка: Евсевичев Селиверст Федорович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Евсевичева (Евсевичева) Мелания Селиверстовна

Отец ребёнка: Евсевичев Селиверст Федорович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.