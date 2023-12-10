Злобин Иван Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобин Иван Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Злобин Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1930

Дочь: Злобина-Лазовская Домна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Злобин Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Злобина Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Злобина Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Злобина Нина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Злобина Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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