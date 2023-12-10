Злобин Иван Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Злобин Виктор
Рождение ребёнка
06.12.1930
Дочь: Злобина-Лазовская Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Злобина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Злобина Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Злобина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Злобина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно