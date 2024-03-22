Магинур
Место рождения
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
1884
Сын: Нуритдин Гайсин
Отец ребёнка: Гайса Фаткуллин
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Фахризиган Гайсина
Отец ребёнка: Гайса Фаткуллин
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Бадризиган Гайсовна
Отец ребёнка: Гайса Фаткуллин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гайса Фаткуллин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно