Ельчанинов Трифон Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Ельчанинов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ельчанинов Александр Трифонович
Мать ребёнка: Ельчанинова Татьяна Ермоловна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ельчанинов Семен Трифонович
Мать ребёнка: Ельчанинова Татьяна Ермоловна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Ельчанинов Филипп Трифонович
Мать ребёнка: Ельчанинова Татьяна Ермоловна