Ельчанинов Трифон Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельчанинов Трифон Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ельчанинов Афанасий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Ельчанинов Александр Трифонович

Мать ребёнка: Ельчанинова Татьяна Ермоловна

Колыбельское, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ельчанинов Семен Трифонович

Мать ребёнка: Ельчанинова Татьяна Ермоловна

Колыбельское, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Ельчанинов Филипп Трифонович

Мать ребёнка: Ельчанинова Татьяна Ермоловна

Колыбельское, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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